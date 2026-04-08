專論：為什麼國民黨高層訪陸必到南京？

鄭麗文今天上午拜謁中山陵（中評社 海涵攝） 中評社香港4月8日電（評論員 肖瑞）中國國民黨主席鄭麗文周二落地上海後，旋即搭乘高鐵前往南京。今日，她率團登上中山陵392級石階，向海峽兩岸共同尊崇的中國現代國家奠基人孫中山先生致敬。



從2005年連戰的“破冰之旅”，到2023年馬英九的“尋根之旅”，再到今日鄭麗文的“和平之旅”，南京成為國民黨領導人訪問大陸的必訪之地，成為連接海峽兩岸的重要坐標。



南京在國民黨敘事中具有無可替代的地位，堪稱該黨的“精神原鄉”。1912年，孫中山先生在南京就任中華民國臨時大總統，宣告中國兩千多年封建帝制的終結。



1927年，南京國民政府定都於此，開啟了近代中國重要的建設與發展階段。南京由此承載了國民黨重要的歷史記憶與政治脈絡，成為其歷史象徵與精神寄托之地。



自1929年孫中山奉安大典以來，拜謁中山陵成為為國民黨一項承載歷史認同、重申政治立場的莊嚴儀式。鄭麗文在啟程前先行桃園慈湖祭蔣介石陵寢，今日拜謁紫金山中山陵，均是對這一歷史傳統的承襲。



南京與台灣有著眾所周知的歷史淵源。1949年前後，大批軍民、知識分子及眷屬從南京及周邊地區隨國民黨遷往台灣，在高雄和台北的街巷間，南京的鄉音與飲食習俗直至今日依然留存。而在南京，這種“同根同源”的敘事並非莊重典雅的民國建築群、梧桐掩映的舊時官邸，亦非存在於檔案館、研討會，而是隨處可見的共鳴與現實。



自1988年首家台企落戶以來，南京已成為台商投資大陸的重要集聚地。以台積電為龍頭的集成電路產業，集聚了上下游台資項目近40個；新型顯示領域有鴻富錦、群志光電等企業領銜，吉寶、英華達在通訊電子領域深耕多年；旺旺、康師傅等布局食品加工，永豐銀行、彰化銀行等台資金融機構入駐河西CBD，南京與台灣的產業協同與經貿往來日趨緊密。



在台海局勢變幻莫測的背景下，南京扮演著雙重角色：既是歷史的博物館，也像是未來對話的實驗室。國民黨高層堅持訪陸“必到南京”，不僅僅是對歷史坐標的回望，亦是一種基於現實利益與民族情感的戰略選擇。