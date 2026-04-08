鄭麗文提孫中山遺囑　勉國民黨致力兩岸和解

鄭麗文以孫文遺囑勉勵國民黨人（中評社 張嘉文攝） 中評社南京4月8日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文率團訪陸行程今天來到第二天，鄭一行一早前往中山陵拜謁、緬懷孫中山。鄭麗文在隨後發表談話時數度哽咽，更提及孫中山遺囑，勉勵國民黨人應秉持孫的精神，平等、包容、團結，更應共同致力於促進兩岸的和解與團結，創造區域的繁榮與和平。



位於紫金山的中山陵階梯有392階，鄭麗文一行約用了20分鐘爬完全部階梯，沿途受到民眾熱情歡迎，高喊“鄭主席加油！”、“國民黨加油！”。鄭麗文一行謁陵時，由國民黨發言人江怡臻念誦祭文，鄭獻花並率團鞠躬、默哀後，進入墓室繞墓壙一周，之後回到中山陵博愛廣場發表講話。



鄭麗文在談話中特別提到每周國民黨中常會開始前，都會恭讀的總理（孫中山）遺囑，她說，孫中山遺囑特別強調，未達中國之自由平等，必須喚起世界以平等待我之民族，共同奮鬥。因此，中國實踐自由平等的過程，也應該不要忘記推己及人，攜手世界所有弱小的民族平等相待，追求共同的理想，徹底的終結帝國主義。



鄭麗文提到，所以希望不要忘記總理臨終前留下的叮囑，革命尚未成功，同志仍需努力，孫文天下為公思想的核心價值，一直都是平等、包容、團結。應該共同致力於促進兩岸的和解與團結，創造區域的繁榮與和平。



鄭麗文以此向國民黨人喊話說，以己為薪，承繼孫中山的革命精神，博愛胸懷、大同理想，薪盡火傳，讓百年前革命先行者窮其一生所點燃的火炬，猶如黑夜中的星鬥，繼續為革命路上前僕後繼的同志們指引方向，並化為青天白日，溫暖滋養每一寸土地和每一個生命，讓我們共同勉勵。

