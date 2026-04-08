袁健生答中評：國共互動和諧已成默契

中國國民黨中央評議會主席團主席袁健生接收採訪時回答了中評社記者的提問（中評社 海涵攝） 中評社南京4月8日電（記者 海涵）中國國民黨中央評議會主席團主席袁健生8日上午在南京中山陵受訪表示，從一天多的相處來看，國共雙方的互動十分和諧，雙方均強調此訪的和平意義，已形成默契。



袁健生特意從美國回來加入國民黨這趟“和平之旅”。談及對“和平”二字的理解，袁健生反問說，“2300萬台灣民眾誰希望發生戰爭？誰希望看到伊拉克、伊朗那樣的局面？”



“顯然大家都不希望。”袁健生表示，“兩岸說著一樣的語言，能夠互相溝通，為什麼不能坐下來好好談一談？把對方拒於千里之外是不可取的。”



袁健生指出，“這次習近平總書記願意邀請我們過來，當然也是希望和平的......能夠避免戰爭，是我們大家共同的願望。”



袁健生在受訪中指出，台灣社會對鄭麗文主席此次訪陸的態度十分正面。他說，此訪是要告訴台灣民眾：“大家放心，國民黨訪問團此次到訪，能夠為兩岸未來發展帶來良好且樂觀的方向。”



袁健生認為，此次訪陸行程安排十分妥當。從昨天到今天的相處，已經證明兩岸之間的互動是非常和諧的。“國共雙方傳遞的信息非常明確——我們一直強調這是和平之旅，大陸方面也同樣在講和平之旅，看得出來雙方已經形成了默契。”