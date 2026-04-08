中評現場：細數鄭麗文八度哽咽全過程

鄭麗文動情哽咽，將手插入口袋，努力平復激動情緒（中評社 林艶攝） 中評社南京4月8日電（記者 林艶）中國國民黨主席鄭麗文一行訪陸首站抵達南京，4月8日上午來到中山陵拜謁。中評社記者現場看到，鄭麗文拜謁過程，神情肅穆凝重。談及時隔21年後重新來到中山陵的感受，鄭麗文八度哽咽。



拜謁儀式結束後，鄭麗文在中山陵博愛廣場發表講話情緒激動。期間，數度講到動情處更帶哭腔，但始終強忍住沒哭出來，只見鄭麗文將手插入口袋，短暫平復情緒後，繼續講話。



鄭麗文現場的動情講話也感動了隨行人員，中評社記者看到，站在一旁的中國國民黨副主席李乾龍聽了也紅了鼻子，一度從褲兜裡拿出手帕擦拭鼻子，後排則有隨行人員默默擦眼淚。



中評社記者仔細梳理了鄭麗文八度哽咽的內容：



鄭麗文談到，1925年的3月12日，國父孫中山先生逝世，30萬民眾湧上街頭碰壁，高喊“打倒帝國主義，打倒軍閥”。



鄭麗文說，當時的台灣已經淪為日本的殖民地，長達30年，台灣人的身份尷尬，處境艱難，沒有辦法像在大陸的中國國民可以直接宣洩對中山先生去世的悲喪之情。



當鄭麗文談到張我軍《長使英雄淚滿襟》一文，短短256字，四度哽咽停下。她說，文中寫到，“孫先生，你可知道在海外的孤島中也有一個無名的青年在雄淚滿襟”。鄭麗文說到此處，情緒十分激動，帶著哭腔說道“無名青年在雄淚滿襟”。隨後，她將手插進口袋，用力地抿了抿嘴，然後哽咽著說道，一句話道盡了台灣人被殖民統治的“悲慘心情。”



鄭麗文說，在大陸，哭中山之死，天經地義，光明正大。在台灣，哭中山之死，卻要想方設法，小心翼翼，躲躲藏藏。因為中國的飢弱，台灣才在甲午戰敗之後淪為殖民地。



鄭麗文說，因此台灣的知識精英有志之士對孫中山推翻滿清的革命事業非常關注、期待、嚮往，甚至積極的投入、參與、資助、效法學習。



鄭麗文說，八年抗戰血淚斑斑，一直等到日本戰敗之後，台灣才終於結束了長達50年被殖民統治的厄運。



鄭麗文再次回憶起21年前，2005年初，兩岸關係極度緊張，國民黨連戰主席希望代表台灣最新的主流民意為兩岸破冰，她深受感動，接受了連主席的邀請，正式參加中國國民黨，成為國民黨的黨員並擔任發言人。她說，她當時為了兩岸破冰，國共和解的歷史使命，特別選在當年228紀念日的前夕，邀請了白色恐怖之下最後的一個死刑犯陳明忠老先生到國民黨中央黨部來演講。在巨幅的中山先生遺像和遺囑的全文之前，陳老先生完成了228被扭曲的歷史集體記憶的演說。



（後方支援記者：郭至君、焦陽）

