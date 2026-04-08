特朗普：霍爾木茲海峽將創造巨大財富

中評社香港4月8日電／美國總統特朗普8日稱，美國將幫助處理霍爾木茲海峽“航運擁堵”問題，“將會有許多積極的行動，巨大財富將被創造”。



特朗普在社交媒體上寫道：“伊朗可以開始重建進程了。我們將裝運各種物資，並‘待在那裡’以確保一切順利。”



新華社報導，特朗普還聲稱，這將是“中東的黃金時代”。



據美國媒體7日報導，伊朗與阿曼將收取霍爾木茲海峽通行費。這一消息尚未得到伊朗官方證實。