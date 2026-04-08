【
大
中
小
】 【
打 印
】
特朗普：霍爾木茲海峽將創造巨大財富
http://www.CRNTT.com
2026-04-08 13:13:42
中評社香港4月8日電／美國總統特朗普8日稱，美國將幫助處理霍爾木茲海峽“航運擁堵”問題，“將會有許多積極的行動，巨大財富將被創造”。
特朗普在社交媒體上寫道：“伊朗可以開始重建進程了。我們將裝運各種物資，並‘待在那裡’以確保一切順利。”
新華社報導，特朗普還聲稱，這將是“中東的黃金時代”。
據美國媒體7日報導，伊朗與阿曼將收取霍爾木茲海峽通行費。這一消息尚未得到伊朗官方證實。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
伊朗媒體披露10項停戰條款 與官方版本不同
(2026-04-08 11:22:53)
伊朗：同意談判 但完全不信任美國
(2026-04-08 09:41:18)
美伊全面停火立即生效 本周五開始談判
(2026-04-08 09:22:24)
特朗普同意對伊停火兩周 紐約原油期貨價暴跌
(2026-04-08 09:01:47)
伊朗公布10項停戰條款主要內容
(2026-04-08 08:59:33)
美以伊戰事四個“沒料到” 特朗普政府很焦慮
(2026-04-07 15:29:54)
特朗普同繞月太空船太空人對話 詢問失聯感覺
(2026-04-07 12:45:15)
美媒：美伊達成停火協議“希望漸滅”
(2026-04-07 11:27:13)
特朗普犯大錯 前艦長曝打了打不死的伊朗
(2026-04-07 10:33:57)
IMF：中東戰爭導致通脹加劇及全球經濟放緩
(2026-04-07 09:38:26)