中山陵現場　連勝武戴著酷墨鏡成焦點

連勝武戴著墨鏡的造型相當酷（中評社 張嘉文攝） 中評社南京4月8日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文率團訪陸行程今天來到第二天，鄭一行一早前往中山陵拜謁、緬懷孫中山。隨團成員中，前主席連戰次子、青年事務發展委員會主委連勝武在鄭麗文於博愛廣場發表談話時，由於面向陽光，特別戴上了飛行墨鏡，看起來非常酷，瞬間成了另一個焦點。



鄭麗文今天在中山陵博愛廣場發表談話時，對次提及前主席連戰，她說，21年前2005年初，兩岸關係極度緊張，國民黨連戰主席希望代表台灣最新的主流民意，為兩岸破冰，麗文深受感動，接受了連主席的邀請，正式參加中國國民黨，成為國民黨的黨員，並擔任發言人。



鄭麗文也提到，同年4月連主席率團包括她本人在內，踏上了南京這塊土地，展開了歷史性的和平之旅，成為49年之後，第一個返回南京首都的國民黨主席。



特別的是，鄭麗文此行特別帶上連勝武。當年由連戰帶她來中山陵，這次由她帶連勝武前來，非常有傳承的意味在。



而身為連家代表，連勝武也特別注重自己的形象，他今天身穿深藍色西裝搭配白襯衫，還在眾人面向太陽時，戴上了飛行墨鏡。對照除了鄭麗文外，其他隨團成員面向陽光時因為刺眼都不免要瞇著眼睛，稍皺眉頭，戴著墨鏡的連勝武，從頭到尾在媒體鏡頭前都維持了非常好的狀態，相當特別。



鄭麗文此行訪問團成員包括副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源、中央評議會主席團主席蘇起、袁健生、主席特別顧問李德維、文傳會主委尹乃菁、大陸事務部主任張雅屏、前主席連戰次子、青年事務發展委員會主委連勝武、發言人江怡臻、國際事務部主任董佳瑜、黨務顧問雷宏毅。

