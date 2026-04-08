鄭麗文會信長星：期盼放大兩岸合作精神

中國國民黨主席鄭麗文8日中午在南京金陵飯店同江蘇省委書記信長星會面。（圖源：國民黨提供） 中評社南京4月8日電（記者 海涵）中國國民黨主席鄭麗文8日中午在南京金陵飯店同江蘇省委書記信長星會面。鄭麗文在致辭中期盼兩岸未來多交流，希望能夠更加放大兩岸正向的合作精神，以取代那些負面、毀滅的訊息。



金陵飯店也是2005年連戰主席“和平之旅”的首站下榻地點。鄭麗文致詞時特別強調“感慨萬千！”她指出，距離連戰主席第一次訪問南京，已整整21年。她擔任國民黨主席後首次率團訪問大陸，第一站依舊來到南京，意義非凡。“大家感受非常深刻，也獲得了更大的能量跟力量，繼續為共同的目標堅持走下去。”



談到江蘇，鄭麗文表示，江蘇是中華文明文化最精彩、最精致的典範代表，每分每秒都可以感受到非常豐厚的文化底蘊。江蘇的成就不只是過去千年的文化底蘊，在最現代化的場域也傲視全球。再加上當代青年人的創意交流，相信未來會有更璀璨的成就。



鄭麗文特別就江蘇對台商的照顧表達感謝，她說，大陸剛公布“十五五”規劃，在現代化過程以及在經濟、科技上，希望兩岸可以攜手合作，相信一定會對人類做出更大的貢獻。對於未來新的產業樣態，如果台灣的知識界、產業界、文化界也能夠共同參與，相信也會空前精彩。



鄭麗文期盼兩岸未來多交流，希望能夠更加放大兩岸正向的合作精神，以取代那些負面、毀滅的訊息。



信長星代表江蘇省委向鄭主席此行表示熱烈歡迎。他表示，鄭主席此行順應了要和平、要發展、要交流、要合作的台灣社會主流民意，符合兩岸關係發展需要，符合兩岸人民的共同的願望。

