觀察：美伊暫時停火　全球市場稍鬆一口氣

此次停火，並非美伊雙方冰釋前嫌，這份協議亦非和平契約。 中評社香港4月8日電（記者 肖瑞）美東時間4月7日深夜，美伊在特朗普最後通牒到期前兩小時達成一項為期14天的停火協議。消息傳出，全球市場稍鬆一口氣：亞太股市應聲反彈，恒指大幅拉升，油價則經歷大幅下挫。



然而，此次停火，並非美伊雙方冰釋前嫌，這份協議亦非和平契約。雙方之所以能坐在伊斯蘭堡的談判桌前，純屬經濟上的“極限邊緣博弈”：美國國內油價與通脹已逼近政治紅線；伊朗在遭受重創後急需資金續命；斡旋方巴基斯坦的原油儲備也只夠數日之需。



對市場而言，這14天更像是讓即將斷氣的全球供應鏈吸一口氧。在政治互信早已歸零的背景下，這種基於恐懼和求生欲，而非誠意的停火，若任何一方若覺得“翻臉”的邊際利潤更高，協議隨時可能變成一張廢紙。



匿名渠道透露的伊朗方面的訴求令世界側目，其核心訴求包括：伊朗開放霍爾木茲海峽，但擬對每艘過往船舶徵收約200萬美元的“通行費”，並與阿曼分攤費用，以此收入進行戰後重建；作為交換，美方需保證伊朗不再受攻擊、永久結束戰爭、解除所有制裁。



如果這一框架被接受，將意味著奉行四十餘載、保障波斯灣自由航行的“卡特主義”正式終結。霍爾木茲海峽將從國際公共水道，蛻變為由伊朗主導的“收費管制”通道。這對全球航運業與能源成本而言，將是歷史性的結構轉變。



國際市場對這兩周的窗口期維持審慎樂觀。原油方面，油價雖短期回調，但由於“通行費”預期，底部支撐將遠高於戰前水平，每桶80至90美元或成新參照。市場情緒方面，最初的報復性反彈後，資金可能迅速湧向避險資產。



隨著14天倒計時越接近，股市的獲利回吐壓力將越大。更長遠地看，不論談判結果如何，全球能源供應鏈的“碎片化”已不可逆轉，東亞各國必將加速尋求替代能源，以擺脫對這條昂貴且不穩定的黃金水道的依賴。



霍爾木茲海峽的炮聲雖然暫歇，但14天後，全球投資者面臨的可能是一個更高成本、更高風險的殘酷新局，且走且看。