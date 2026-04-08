時隔22年　北京再開“全國服務業大會”

4月7日至8日，全國服務業大會在北京召開。國務院總理李強出席會議並講話，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥作總結講話。(新華社圖) 中評社北京4月8日電（記者 肖瑞）4月－8日，北京召開＂全國服務業大會＂。這並非一次例行會議，而是＂十五五＂規劃編制背景下的一場國家級戰略會議——上一次同規格的全國性服務業大會，據官方表述已相隔22年。



會議採用電視電話會議形式，但規格極高：中共中央總書記、國家主席習近平就服務業發展作出指示；國務院總理李強出席會議並講話。



據中國國家統計局數據，2025年中國服務業增加值達80.9萬億元，占GDP比重升至57.7%，對國民經濟增長的貢獻率為61.4%，服務業就業占比約55%。與二十餘年前相比，服務業已從經濟配角轉變為絕對主力。



此次會議的核心任務，是為＂十五五＂時期定調：中國經濟正從製造、投資驅動，轉向服務與內需雙輪驅動的高質量發展階段。在房地產市場深度調整、外部需求不確定性增加、就業壓力叠加的背景下，以服務業＂擴能提質＂穩增長、優結構、促開放，已成為緊迫而現實的選擇。



會議釋放的政策信號清晰而明確：突出＂需求牽引、改革攻堅、科技賦能、開放合作＂，推進生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸，促進生活性服務業高品質多樣化發展。



會議透露，政策發力將指向兩大方向：生產性服務業聚焦研發設計、現代物流、金融服務、商務服務等領域，支撐製造業轉型升級；生活性服務業圍繞養老、健康、文旅、消費升級，釋放內需潛力。



會議強調＂數智化、標準化、融合化、國際化＂發展，推動服務業與製造業、數字技術與實體經濟深度融合。



對國際及港台投資者而言，最關鍵的看點是制度型開放的提速。



會議明確堅持既＂放得活＂又＂管得好＂的理念，承諾擴大金融、醫療、教育、電信、專業服務等領域市場准入，持續推進全國統一大市場與公平競爭建設。



此前，服務業擴大開放綜合試點已覆蓋多個城市，覆蓋東、中、西、東北地區。這意味著服務業開放正從＂試點探索＂邁向＂全面推開＂，港台在金融、醫療、文創、供應鏈服務等領域的傳統優勢將直接受益。



短期來看，政策將帶動科技服務、數字服務、現代物流、高端消費等賽道加速落地；中長期看，中國服務業正從＂做大＂轉向＂做強＂，開放紅利、內需紅利與數字化紅利將持續釋放。



對全球資本而言，這並非短期刺激，而是一場長達5至10年的結構性機會——中國正以服務業為抓手，重塑增長模式與開放格局。