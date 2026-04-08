專論：鄭麗文中山陵談話展現高尚家國情懷

鄭麗文發表講話，談及時隔21年後重新來到中山陵的感受。（中評社 林艶攝） 中評社香港4月8日電（評論員 楊流昌）風暖花香，人間四月正芳菲。中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸，首站拜謁南京中山陵。在莊嚴肅穆的陵寢前，她發表近二十分鐘的談話，數度哽咽，強調“結束兩岸敵對狀態，締結和平是國民黨不能推卸的歷史責任和義務”。此行不僅是時隔二十一年後鄭麗文以黨魁身份重履故地，更是一次跨越時空的家國情懷宣示，為當前複雜嚴峻的兩岸關係注入了珍貴的和平暖流。



鄭麗文的家國情懷，首先體現在對共同歷史記憶的深切緬懷與理性認知。她踏著象徵“三民主義”的392級台階拾級而上，在孫中山先生坐像前獻花致祭。這一儀式本身，就是對兩岸同根同源、血脈相連的生動詮釋。她在講話中回顧了從甲午戰爭、日本殖民、抗戰到國共內戰的歷史脈絡，指出“中國的災難從來都不僅僅只是來自外部的帝國主義勢力，還有很多是源自內部的矛盾、分歧所導致的自相殘殺，但真正受苦遭殃的永遠是無辜的百姓，底層的人民”。這種將民族苦難歸因於內部紛爭的歷史觀，超越了一黨一派的局限，上升到對民族整體命運的關切，正是家國情懷的深刻體現。



鄭麗文的家國情懷，凝聚於對兩岸和平的堅定追求與務實擔當。鄭麗文多次表示，從連戰、馬英九到她此次訪問，都是基於堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎。她認為“反對‘台獨’可以避免戰爭、‘九二共識’可以締造和平”。在中山陵，她引用1950年台灣白色恐怖受難者陳明忠先生的話，強調“結束兩岸敵對狀態，締結和平是國民黨不能推卸的歷史責任和義務”，並重提當年陳先生將“和解之鑰”交予連戰主席的感人一幕。這種將歷史責任轉化為現實行動的理念，彰顯了政治人物應有的格局與擔當。她更提出“希望我們今天不只為兩岸的中國人，也為所有的人類種下和平的種子”，展現了超越台海兩岸的廣闊胸襟。



最為動人的，是鄭麗文家國情懷中流淌的“兩岸一家親”的骨肉深情。早在今年1月，她就在國民黨中常會上動情表示：“大陸是我們的親人，絕不會做骨肉相殘的事情”。今次訪陸，她觀察到“在大陸，我們也看到了、見證了大陸的進步和建設，超乎了所有人的期待和想像”。這種對大陸發展的客觀肯定，源於對同為中華民族一份子的認同。她以孫中山先生故鄉的酸豆樹種子為喻，呼籲兩岸同胞共同灌溉“和平的種子”，讓它長成庇蔭後代的參天大樹。這種以親情為紐帶、以未來為導向的論述，深刻契合了“兩岸一家親”的民族情感。



鄭麗文的訪問及其所展現的家國情懷，順應了島內“要和平、要發展、要交流、要合作”的主流民意。在民進黨當局頑固推行“去中國化”、破壞兩岸交流的背景下，此行如同“久旱望甘霖”，回應了台灣百工百業希望恢復兩岸正常交流的迫切期待。國台辦發言人指出，此舉“對推動兩岸關係和平發展、維護台灣同胞利益福祉具有重要意義”。



總之，鄭麗文的家國情懷，是一種基於共同歷史、追求永久和平、珍視骨肉親情的深厚情感。它根植於中華民族的歷史文化，著眼於兩岸同胞的共同福祉，展現了中國國民黨在兩岸關係中的積極角色。在兩岸關係面臨挑戰的當下，這種情懷如同中山陵前的台階，一步步引領人們走向對話、和解與合作，共同澆灌那顆屬於所有中國人的“和平之樹”，讓“兩岸一家親”的理念在新時代煥發出更加溫暖而強大的生命力。