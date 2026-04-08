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伊朗議長將率團赴伊斯蘭堡 與美國談判
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2026-04-08 15:33:45
中評社香港4月8日電／伊朗媒體8日報導說，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫將率領伊朗談判代表團在巴基斯坦伊斯蘭堡與美國舉行會談。美方由副总统万斯率团参加。
巴基斯坦總理夏巴茲8日在社交媒體上說，他邀請伊美雙方代表團10日在伊斯蘭堡進一步談判，以達成解決所有爭端的最終協議。
稍早，美國和伊朗應巴基斯坦總理夏巴茲請求，已分別宣布同意停火兩星期。
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