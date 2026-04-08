若在中美間選邊站　東南亞更傾向中國

中評社香港4月8日電／4月7日，新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS）發表《東南亞態勢報告》。調查顯示，52%的受訪者選擇了中國，48%選擇了美國。這與去年52.3%選擇美國、47.7%選擇中國的情況相比，趨勢重新擺向了北京。回答“選擇中國”的比率2年來首次超過半數，這反映了東南亞國家對美國特朗普政府的擔憂。



該調查以東南亞的民營企業、政府和研究機構等的有識之士為對象，自2019年起實施。2026年的調查於1月5日至2月20日實施，東盟成員國的2008人作出回答。



回答選擇中國的受訪者佔52%，超過美國（48%），比2025年的調查上升4.3個百分點。這是自2024年調查以來、選擇中國的人第二次超過選擇美國的人。



按受訪者的國別觀察具體構成，在選擇中國的受訪者中，印度尼西亞最多，佔80.1%，比2025年上升7.9個百分點。新加坡大幅提高19.2個百分點，達到66.3%，超過一半。



上次2025年調查是在美國第二屆特朗普政府上台前後進行的，因此此次是首次反映特朗普政府上台之後的評價。該調查是在伊朗戰爭爆發前進行的。



2025年4月，特朗普政府出台了新的關稅政策，東南亞各國也受到了影響。在重視自由貿易的新加坡，批評特朗普政府保護主義舉動的聲音也很多。



在穆斯林較多的印度尼西亞和馬來西亞，由於美國在加沙地區的爭端中支援以色列，兩國對美國的反感強烈，繼2025年之後，支援中國的人的比例繼續上升。



選擇美國最多的是菲律賓（76.8%）和緬甸（61.4%）。不過，菲律賓支援美國的受訪者比例下降了9.6個百分點。



對於“如果東盟為對沖中美對立的不確定性而考慮第三方，誰是最合適、最值得信賴的合作夥伴？”這一提問，選擇“歐盟”的最多，佔37.7%，其次是“日本”，佔34.2%。



日經新聞報道，日本連續8年在“可信賴國家或地區聯盟”上獲得第一名。對遵守國際法和經濟實力給予積極評價的聲音繼續增多，在菲律賓和柬埔寨等國，回答日本“值得信賴”的人較多。



不過，回答“值得信賴”的受訪者比例為65.6%，較上年下降1.2個百分點。在印尼從61.5%顯著下降至47.9%。在日趨偏愛中國的印尼，這可能反映了中日關係的惡化。