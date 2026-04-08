富權：“藍白合”嘉義經驗對新北宜蘭有啟迪

中評社香港4月8日電／澳門新華澳報8日發表富權文章：“藍白合”嘉義經驗對新北宜蘭有啟迪。以下為文章內容。



中國國民黨和台灣民眾黨於二零二六年三月十八日達成的《藍白二零二六藍白年聯合治理暨地方選舉合作協議》，雙方決定在嘉義市、新北市、宜蘭縣等三地進行藍白合作，若兩黨均有提名人選，將採取“先提名、再整合、共同推舉一人”的方式進行縣市長合作。縣市長參選人整合時，如需以民意調查決定人選，雙方同意共同委託具公信力的民調機構，民調題型應以與主要對手對比型式進行調查。至於“聯合輔選機制”部分，雙方同意成立“兩黨協商工作小組”，由雙方各推派三人代表組成，作為兩黨溝通協調機制，並成立“藍白聯合助選團”，規劃輔選行動。



嘉義市率先執行此協議。藍白兩黨昨日舉行記者會一同宣布結果，國民黨與民眾黨以三家民調公司（全方位、艾普羅、趨勢）聯合執行的電話民調方式，對國民黨參選人翁壽良與民眾黨參選人張啟楷進行對比式民調，並經加權調整確保樣本結構與真實人口一致。最終，張啟楷在民調中勝出，獲得兩黨共同提名資格，迎戰民進黨提名的“立委”王美惠。張啟楷當面邀請翁壽良擔任競總主委，翁壽良也爽快地答應。這場被外界視為“藍白合”的關鍵一役，最終以和平、理性的方式完成整合，打破過往在野合作“雷聲大雨點小”的僵局，“藍白合”正式跨出第一步，也為兩黨全台布局奠定重要基礎。



現任國民黨籍嘉義市長黃敏惠表示，這是“藍白整合向前邁進一大步”，並承諾將全力輔選，強調“兄弟登山，同心協力”。翁壽良也大方祝賀，稱這是“藍白合”示範區的勝利，並接受邀請擔任張啟楷競選總部主委，展現團結。民眾黨主席黃國昌在社交媒體上表示，這場初選展現了“君子之爭”的風範，良性競爭才是社會進步的關鍵，並呼籲民眾在十一月二十八日投票支持正派專業的張啟楷。



此次“藍白合”被視為非綠陣營在艱困選區合作的關鍵試金石。黃敏慧因已任滿兩屆不能再次參選爭取兩人後，在嘉義市選出的“立委”王美惠，已經獲民進黨中央提名參選嘉義市長，其戰力極強，唯有藍白整合才能與之抗衡。張啟楷的勝出，不僅代表藍白在地方選舉中邁出實質合作一步，也被視為二零二六年全台選戰與“二零二八”大選佈局的重要指標。



藍白兩黨在嘉義市長選戰整合成功的經驗，未來可套用到新北市、宜蘭縣或其他有待整合的縣市，證明民調整合可行且能被基層所接受。尤其過去藍白合作最常卡關的因素，在於各自有各自的盤算，互不相讓，加上基層情緒反彈；但此次嘉義市長的整合過程，兩陣營在政治語言上展現了高度克制。



目前，“藍白合”在宜蘭縣已進入關鍵階段，國民黨與民眾黨通過協商推進合作，以期在“九合一”選舉中整合在野力量對抗民進黨。目前，國民黨參選人吳宗憲與民眾黨參選人陳琬惠已展開互動，陳琬惠更主動邀請吳宗憲進行聯合宣講，推動政策對話，展現藍白整合的積極信號。

