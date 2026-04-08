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外交部長王毅4月9日至10日訪問朝鮮
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2026-04-08 16:12:20
中國外交部長王毅 （新華社 資料圖片）
中評社香港4月8日電／新華社報導，中國外交部發言人4月8日宣布：應朝鮮外務省邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於4月9日至10日訪問朝鮮。
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