印度陸軍計劃在五年內部署數萬無人系統

中評社北京4月9日電／據《印度斯坦時報》網站4月8日報導，多名知情官員7日表示，鑒於無人系統對軍事行動的影響日益顯著，且此類裝備已重塑現代戰爭形態（從美以對伊朗的戰爭等全球持續戰事中可見一斑），印度陸軍計劃未來五年內列裝數萬套國產無人航空系統和巡飛彈，以提升戰場作戰能力。



其中一名官員稱，印度陸軍的需求涵蓋80種不同類型的無人系統，分別用於情報、監視和偵察、精確打擊、彈藥投放、防空、干擾、水雷戰、數據中繼和後勤等專項任務。此前一天，印度陸軍發布了《無人航空系統和巡飛彈技術路線圖》，該文件為印度國內軍工企業、學術界及研發機構明確了陸軍對無人系統的長期需求。



另一名官員表示：“我們計劃在未來一至五年內分階段列裝這些裝備。結合從當前衝突中吸取的教訓開展的內部研究顯示，陸軍需要30種無人航空系統和巡飛彈，以承擔五大類核心任務。若細分至子型號，則涉及80種不同類型的無人機。”



據報導，印度國防部長拉傑納特·辛格數周前曾表示，印度必須採取措施，力爭在2030年前成為全球無人機製造中心，以滿足本國國防需求、維護戰略自主。他指出，包括西亞戰事在內的持續衝突表明，無人機與反無人機技術將成為未來戰爭的核心。



印度陸軍稱，該路線圖旨在依托本土軍工能力打造戰場優勢。



陸軍在聲明中還說：“這份文件明確了技術和作戰優先級，力求搭建作戰需求與技術研發之間的關鍵橋梁，確保印度無人機產業體系以結構化、需求導向的方式發展。”



路線圖顯示，陸軍偵察用所需的系統包括高空長航時無人航空系統、中空長航時無人航空系統、高空偽衛星，以及用於遠/中/近程偵察的無人空中近岸系統。

