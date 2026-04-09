美媒披露：美軍如何訓練在敵後生存？

中評社北京4月9日電／據美國《華爾街日報》網站4月6日報導，美國精英軍事飛行員和特種部隊會接受高強度訓練，為陷入敵後困境做準備。這項訓練被稱為“生存、規避、抵抗和逃脫”（SERE）。該訓練在美軍各軍種中以多種方式進行，其中空軍對此尤為重視。



以下是SERE的四大支柱：



“S”：生存



根據SERE原則，首要任務是生存（Survival）。這包括分清需求的優先次序，以最大限度減少壓力和熱量消耗。



飛行員在飛機被擊落後通常會啟動彈射，並通過降落傘返回地面。這是一系列迅速、令人眩暈且危險的場景，在戰爭之外還帶來多重身心考驗。



軍方教導說，最好的方法是使用一個助記方法，即“生存”一詞中幾個英文字母指代的相關行動，如“S”代表審時度勢，包括處理傷口和決定如何躲藏；“V”代表珍視生命；“L”則代表學習基礎知識。



根據美國空軍的一段視頻，SERE訓練會讓飛行員進入從沙漠到北極的多種惡劣環境。視頻顯示，受訓者要跳入水中、從空中跳傘。他們要從河裡收集飲用水、鑽木取火、用棕櫚葉或冰塊搭建栖身之所，還要學著烹制仙人掌和甲蟲果腹。



“E”：規避



“生存與規避（Evasion）密不可分。”賈森·史密斯說。他是北卡羅來納州一家SERE訓練機構的總教官，也是一名退役的陸軍特種作戰部隊官員。他還說：“核心理念就是不被抓住。”

