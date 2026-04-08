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鄭麗文拜謁中山陵 國民黨的視角
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2026-04-08 16:33:01
（圖源：國民黨臉書）
（圖源：國民黨臉書）
（圖源：國民黨臉書）
中評社台北4月8日電／中國國民黨主席鄭麗文率團今日上午至南京中山陵，拜謁孫中山先生。
鄭麗文強調傳承孫中山革命精神，促進兩岸和解和平。
國民黨下午在臉書發文，記述鄭麗文拜謁及發表談話情況。
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