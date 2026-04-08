荷蘭採購“愛國者”導彈防禦系統

中評社香港4月8日電／荷蘭國防部7日宣布與美國雷神公司簽署協議，採購一套“愛國者”導彈防禦系統，以增強該國防空能力。



荷蘭國防部當天在一份聲明中說，擬採購的系統包括發射站、控制台、雷達以及部分配件和後勤裝備等。



據當地媒體報導，“愛國者”導彈防禦系統可以攔截直升機、飛機、彈道導彈和巡航導彈。報導說，此前，荷蘭已採購4套“愛

國者”導彈防禦系統，協助北約應對俄羅斯的威脅。其中，荷蘭境內部署一套，另有兩套部署在波蘭，去年採購的第四套尚未交付。