女童搭自強號“吸血蝨子爬滿全身”台鐵道歉

中評社台北4月8日電／有民眾近日帶女兒搭乘台鐵時，女兒驚覺座位上有許多蝨子，甚至還爬到衣服與身上，提醒搭乘122次列車民眾，若感覺身體發癢，請務必檢查衣物並儘速清理，對此，台鐵回應，該編組營運結束後到達高雄機務段，即依原定流程施作清潔，後經接獲通知座椅有蝨子時，已立即將該編組先行扣留，實施全車噴霧消毒及輔以強力吸塵器，將絨布座椅、椅背、頭靠等辦理深層作業，以確保全編組蝨子完全清除。



TVBS報導，網友在Threads發文，指出7日晚間帶女兒搭乘自強號，拿票請一位佔用自己座位的乘客讓座，怎料坐下後，女兒驚覺座位上竟有許多蝨子，更爬進衣服與身上，而該名乘客還不斷換位，雖然無法確認是否該男攜帶的蝨子，但原PO還是趕緊提醒其他乘客：“如有搭乘122次的朋友，若感覺身體發癢，請務必檢查衣物並儘速清理，別讓蟲繼續吸血咬人”。



台鐵回應，平時車輛依使用頻率不同施以不同程度清潔工作；另為消弭車廂內蟑螂、老鼠或昆蟲、蝨子等，每個月施放餌劑及施作車廂煙霧（迪森）消毒2次，以提高車廂清潔及品質。



台鐵表示，經查該編組昨日營運結束後到達高雄機務段，即依原定流程施作清潔。後經接獲通知座椅有蝨子時，已立即將該編組先行扣留，實施全車噴霧消毒及輔以強力吸塵器，將絨布座椅、椅背、頭靠等辦理深層作業，以確保全編組蝨子完全清除，因近期適逢雨季，避免車廂內有滋生跳蚤及蝨子之可能，特訂定每年4至7月各級車廂除原有噴霧消毒外，均再增加深層清潔，以提高乘坐品質，有關本次事件，造成旅客乘車不適，深忱致歉。