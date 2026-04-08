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以軍：暫停打擊伊朗 將繼續打擊黎巴嫩真主黨
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2026-04-08 16:59:26
中評社香港4月8日電／以色列國防軍8日發表聲明說，以軍暫停對伊朗的軍事行動，同時將繼續打擊黎巴嫩真主黨。
聲明寫道，根據政治層面的指示，以軍已暫停對伊朗的軍事行動，但仍處於高度戒備狀態，準備應對違反停火協議的情況。與此同時，以軍將繼續對黎巴嫩真主黨採取定點地面軍事行動。
據新華社報導，以軍聲明還說，當天凌晨，以軍在伊朗境內實施大規模空襲，打擊數十個導彈發射陣地及發射裝置，此次行動還打擊了伊朗多地的關鍵生產基礎設施。
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