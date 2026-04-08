無人機外賣體驗感受如何？鄭麗文答中評

喝完奶茶心情大好，回答中評社記者提問談無人機外賣體驗感受（中評社 林艶攝） 中評社上海4月8日電（記者 林艷）中國國民黨主席鄭麗文一行4月8日下午到上海美團總部參觀，現場體驗無人機點外賣，並回答中評社記者提問表示，低空經濟是未來的趨勢，今天很難得看到實地的操作。她指出，台灣未來服務業的發展，一定要與互聯網、與人工智慧充分結合。



在無人機外賣點，鄭麗文現場喝完無人機剛剛為其送來的外賣奶茶後，十分高興，心情大好。正巧在一旁的中評社記者見機詢問其點無人機外賣體驗感受，鄭麗文隨即分享了當下感受。這也是鄭麗文在大陸參訪兩天來，第一次回答媒體記者提問。



鄭麗文表示，低空經濟是未來的趨勢。今天很難得能看到實地操作，以及背後的政策規劃、業界前瞻性思維、體貼入微的服務，同時還兼顧到各方面的安全考量。



鄭麗文對中評社記者表示，我們原本就認為，台灣未來服務業的發展，一定要與互聯網、與人工智慧充分結合，今天看到了實證。這對台灣而言，是一個非常非常好的經驗。



鄭麗文說，剛才也和李鴻源教授討論到，未來要如何在台灣推動相關政策。所以，非常好。



結束後，鄭麗文又轉身，指著剛剛點來的外賣奶茶，對中評社記者微笑著說，“奶茶還是溫的。”

