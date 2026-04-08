關注：中國介入促伊美和談　特朗普認了

特朗普宣佈美伊停火兩周，中國據報從中發揮作用 資料相 中評社華盛頓4月8日電（記者 余東暉）在美方威脅轟炸伊朗關鍵基礎設施的最後期限來臨之際，特朗普7日宣布暫停對伊朗的轟炸兩周，換取伊朗重新開放霍爾木茲海峽。這種暫時停火的實現，據報是中國介入促使伊朗與美國和談的結果。特朗普本人認可了這種說法。



《紐約時報》援引三位伊朗官員的話稱，在中國最後一刻介入並敦促伊朗“展現靈活性，緩和緊張局勢”以應對經濟後果的擔憂之後，伊朗接受了巴基斯坦斡旋達成的停火協議。官員們聲稱，停火協議已獲得最高領袖穆傑塔巴·哈梅內伊的批准。



特朗普7日晚間接受法新社電話專訪，被問及北京是否參與促使德黑蘭在他設定的轟炸伊朗最後期限前進行談判時，他說：“我聽說是的。是的，他們參與了。”



特朗普在7日夜間宣布停火，距離他設定的伊朗開放霍爾木茲海峽的最後期限還有大約90分鐘。他曾威脅說，如果伊朗不開放這條至關重要的水道，他將摧毀伊朗的橋梁和發電廠，並揚言“今晚一個文明將滅亡”。



在美伊達成為期兩周的停火協議後，特朗普宣稱取得了“全面徹底的勝利”，並表示伊朗濃縮鈾問題將得到“完美的解決”。特朗普堅稱，長期協議有一個強有力的框架。他稱：“我們達成了一項包含15項內容的交易，其中大部分已經達成一致。讓我們拭目以待，看看最終能否實現。”