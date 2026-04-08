鄭麗文上海體驗無人機外賣　王興親自接待導覽

鄭麗文參訪美團上海總部，由創始人王興親自導覽（中評社 張嘉文攝） 中評社上海4月8日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文訪問大陸行，8日下午搭高鐵從南京轉往上海，第一站前往美團外賣上海總部參觀，實際體驗了無人機外賣的點餐流程，不只鄭麗文，隨團成員前主席連戰次子、青年事務發展委員會主委連勝武，都點珍奶來喝，從點餐到實際拿到飲料時間約半小時，眾人都大讚好喝，鄭還驚呼“飲料還是溫的！”



這場參訪由美團創始人王興親自出面接待和導覽，顯示了他們對於鄭麗文一行來訪的重視程度。



鄭麗文一行是在今天下午三點半左右抵達美團上海總部，王興帶著鄭麗文等人講述企業目前拓展的範圍，以及在各種的應用上。其中，討論到美食時最為熱烈，由於美團的應用程式中還有關於台灣美食餐廳的點評，有好幾間都在國民黨中央黨部附近的餐廳都上榜，譬如林東方牛肉麵或者茂園餐廳等等，還有一間鵝肉店是鄭的住家附近，讓鄭驚喜地說“這間我常去吃！”



參訪流程隨後安排鄭麗文體驗點餐無人機外賣，她透過導覽人員的手機點了珍奶，點完後還問隨團成員要不要也點一杯，眾人推派連勝武也來體驗，連本來想點吃得來配珍奶，但因為時間關係，最終還是選擇同要點了珍奶。



點完餐後眾人一同前往無人機的送餐點等待，看著無人機抵達時，鄭麗文等人臉上都露出非常新奇的表情，順利拿到點餐的珍奶後一起享用，體驗了一次在台灣從沒有過的外賣經驗。

