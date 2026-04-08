日媒：預算審議暴露自民黨國會運營短板

中評社北京4月8日電／共同社指出，日本政府2026年度預算7日在國會獲得通過。在首相高市早苗“3月內通過”的號令下，自民黨曾力圖憑藉在眾院的議席數優勢強行突破，但在執政黨為少數派的參院陷入苦戰。最終，預算不得不延至4月才被通過，國會運營的拙劣與不成熟暴露了出來。而且還引發了預期會合作的國民民主黨倒戈，給即將審議重要法案的國會後半程留下了沉重負擔。



▽職權委員長



“非常遺憾。我知道有意見指出原因是1月的解散眾院。”高市7日對預算未在3月內通過表示遺憾，但也告訴媒體“在眾參兩院都獲得了協助，很早就預見了通過的那天”。



今年的預算案審議實屬曲折。眾院預算委員會2月27日啟動實質審議，較往年晚了1個月左右。儘管如此，在眾院選舉中大勝的高市嚴令力爭在3月內通過。來自自民黨的預算委員長坂本哲志不顧在野黨反對，頻頻動用職權，促使眾院在3月13日通過了預算案。



該審議刷新了2000年度以來的質詢時間最短紀錄，甚至令坂本獲得了“職權委員長”的綽號。自民黨資深議員回顧說：“這是無視國會慣例的亂命，但在當時的氛圍下，無法當面向首相提出意見。”



▽官邸判斷



在眾院進行預算審議的同時，自民黨多次非正式與國民民主黨談判。這是由於預見到在執政黨是少數派的參院，審議勢必陷入困境，自民黨希望在眾院階段爭取到合作，但國民民主黨反對強勢的國會運營，談判一直沒有進展。



焦慮的自民黨參院幹部再三強調，“逐一遊說無黨派議員有局限性。不應讓國民民主黨變成敵人”，然而自民黨眾院方面反復表示“首相官邸態度強硬，無能為力”。國民民主黨在最後關頭提出“如果在16日而不是13日表決，就將贊成”，但該建議也未被採納，談判破裂。國民民主黨轉而投下反對票。



在朝野政黨對立的形勢下，預算案進入了參院審議階段。於是形勢突變，審議以在野黨的節奏推進，最終在4月7日通過了預算。國民民主黨黨首玉木雄一郎在記者會上諷刺說：“如果我們的意見能被聽進去一句，就可以早些通過。有許多自民黨議員贊同，雖說是官邸的判斷，但實在是可惜。”



▽參院的存在意義



執政黨距離在參院過半數僅差4個議席。國會後半程將面臨“國家情報會議”創設法案、“日本國國章損壞罪”創設法案等朝野對決型法案的審議。為在參院獲得過半數支持，自民黨將不得不開展“多數派工作”，基於各個法案逐一說服在野黨和無黨派議員。



執政黨在眾院擁有超過三分之二議席。即使法案在參院被否決，執政黨也握有能夠“再度表決通過”的王牌。雖說如此，但自民黨參院幹部指出“這關係到參院的存在意義。並不是什麼都可以再度表決通過的”。