香港全球商品貿易地位升 工商界獻策

香港在2025年全球商品貿易經濟體排名中上升至第五位（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月9日電（記者 盧哲）世界貿易組織（世貿組織WTO）最新發表的《全球貿易展望與統計》報告顯示，香港在2025年全球商品貿易經濟體排名中上升至第五位。據筆者觀察，相關報告讓香港各界倍受鼓舞，對香港商品貿易展現的強大韌性充滿信心。同時，工商界也都為香港乘勢而上，抓住“十五五”機遇建言獻策。



世界貿易組織最新發表的《全球貿易展望與統計》報告顯示，在二○二五年，香港是全球第五大商品貿易經濟體，較前一年躍升兩位。商品貿易總額按年上升17.5%至15850億美元，佔全球總額3%。



根據報告，全球二○二五年商品貿易前十名經濟體與二○二四年大致相同。中國內地、美國、德國與荷蘭仍居前四位。香港上升兩位至第五位，隨後分別為英國、日本、法國、意大利及墨西哥。在二○二五年，香港在商品貿易出口排名第五，商品貿易進口排名第六（兩者均較二○二四年上升三位）。



各界：堅定香港優勢與政策方向



筆者觀察，報告給香港政商業界帶來極大鼓舞。各界都強調了在變幻的國際局勢之下，更加堅定香港獨特優勢和正確政策。



香港特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺表示，世貿組織的報告充分顯示，過去一年，即使面對地緣政治和貿易保護主義帶來的種種挑戰，香港對外貿易展現強勁韌力，成績令人鼓舞。丘應樺強調，香港一直奉行自由貿易，堅定支持和維護以規則為本的多邊貿易制度，為貿易夥伴提供可預測及具透明度的市場。此外，香港充分發揮在“一國兩制”下的制度優勢，以及高度國際化的營商環境，成為區內最重要和最靈活的商貿往來門戶。報告亦印證，香港特區政府所採取一系列促進貿易的措施取得一定成果，令香港在國際貿易中繼續擔當關鍵角色。