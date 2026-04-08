以色列持續空襲黎巴嫩　呼籲居民盡快撤離

中評社香港4月8日電／美國總統特朗普（Donald Trump）透過“真實社群”（Truth Social）宣布對伊朗停火2周。另一方面，儘管以色列也同意停火，但表示仍會持續攻擊黎巴嫩。他們今（8）日已呼籲該國家部分地區的民眾盡速撤離。



TVBS據黎巴嫩國營媒體8日報導，以色列軍持續對該國南部發動攻擊。在美國與伊朗達成為期2週的停火協議之際，以色列雖表示將停止對伊朗的攻擊，但主張黎巴嫩不在此次2週停火範圍內。



真主黨未發聲 黎軍籲民眾暫勿返家



根據黎巴嫩國家通訊社（NNA）報導，以軍稍早警告南部提爾地區一棟建築內人員撤離，隨後對該建築發動攻擊。NNA並指出，南部多地發生多起攻擊事件。受到伊朗支持的民兵組織真主黨（Hezbollah）自當地時間7日凌晨1時以來，尚未發布任何作戰行動聲明。



另一方面，黎巴嫩軍方表示，以色列軍仍持續發動攻擊，並呼籲自南部撤離的居民暫勿返家。軍方在聲明中指出，有鑑於區域局勢變化及停火相關報導，請稍加等待再返回南部村鎮，並呼籲民眾“不要接近以色列佔領軍進駐地區”。同時警告，“若接近上述地區，仍可能持續遭到以色列攻擊”。



對此，黎巴嫩國會議長貝里（Nabih Berri）呼籲巴基斯坦向以色列施壓，關切停火違規問題。據瞭解，貝里已致電巴基斯坦駐黎巴嫩大使阿薩爾（Salman Athar），敦促其轉達對以色列一再違反停火協議，以及持續攻擊黎巴嫩南部的關切。

