香港將迎國際創科營商周 促交流拓機遇

第四屆“香港國際創科展”（InnoEX）由創科及工業局及香港貿發局合辦（創新科技及工業局圖片） 中評社香港4月9日電（記者 盧哲）當下科技浪潮洶湧，全球各地爭相舉辦以創科為焦點的展覽盛會，以展示最新創科成果、增進業界交流。全球創科精英也即將匯聚香港，展示前沿創新成果。由香港創新科技及工業局（創科及工業局）和香港貿易發展局（香港貿發局）攜手舉辦的“國際創科營商周”將於本月中旬舉行，用多項創科盛事促進交流、拓展機遇。



對此，香港特區政府表示，香港作為“超級聯繫人”和“超級增值人”，期望通過創科盛事提供展示舞台，可讓更多海內外優秀企業“引進來、走出去”，拓展商機和交流合作。



據瞭解，香港“國際創科營商周”將舉行多項創科盛事。其中旗艦活動——第四屆“香港國際創科展”（InnoEX）由創科及工業局及香港貿發局合辦，將於四月十三至十六日在香港會議展覽中心舉行。



這項年度創科盛會今年以“創新.智動.起飛”為主題，匯聚本地、內地及海外創科企業、業界精英和買家，攜手推動人工智能+、機械人技術、低空經濟、房地產科技及零售科技五大領域的尖端科技方案應用，開拓環球合作機遇。據悉，將有來自21個國家和地區及17個內地省市參與。同場舉行的還有“RoboPark”展區，展示逾100個來由香港及海內外科技企業的機械人。



“香港國際創科展”另一亮點是數字政策辦公室設立的“智慧香港展館”，今年以“人工智能+香港”為題，展出過百項包括政府的便民利商創新科技方案，以及本地業界和學生的得獎創科項目，彰顯香港創科及智慧城市發展的成果。



第三屆“香港世界青年科學大會”暨“香江諾貝論壇”亦將於四月十二至十六日在會展舉行。活動由香港北京高校校友聯盟主辦，創科及工業局全力支持。世界各地的諾貝爾獎及圖靈獎得獎學者、院士、著名科學家等頂尖創科人才將雲集香港，圍繞人工智能、具身機器人、生物醫藥、量子科技、綠色能源等領域，探討前沿科技的發展與合作，提升香港在國際科學領域的世界地位。