朝鮮兩天內三次試射導彈

中評社香港4月8日電／韓聯社報導，朝鮮8日上午進行導彈試射活動後，下午再次向東部海域方向發射彈道導彈，連續兩天發起武力示威。



據南韓聯合參謀本部（聯參）8日消息，朝鮮當天上午8時50分左右在元山一帶發射數枚短程彈道導彈（SRBM）。約5個半小時後，朝鮮于下午2時20分再次向東部海域方向發射一枚彈道導彈。上午發射的導彈飛行約240公里後落入東海，下午發射的導彈則飛行超過700公里。



聯參表示，韓美正就彈道導彈的具體參數進行分析。兩國情報部門已追蹤發射動向，並緊密共用相關情報。經初步推測，上午發射的彈道導彈可能為朝鮮版“伊斯坎德爾”KN-23系列導彈。



朝鮮7日在平壤一帶向東發射不明發射體，該發射體在飛行初期出現異常並消失。韓美情報部門推測，前一天的發射體也可能是短程彈道導彈。朝鮮可能因前一天的發射失敗，決定連續兩天進行導彈試射。



朝鮮今年以來已分別在1月4日、1月27日和3月14日進行過三次彈道導彈發射。本月6日，朝鮮勞動黨副部長金與正發表聲明稱，朝鮮國家元首對南韓總統李在明當天就無人機入朝事件表達遺憾的表態給予積極評價。隨後，朝鮮連續兩天進行導彈試射。分析人士認為，朝鮮可能通過這次武力示威向南韓傳遞其對韓敵對政策未發生變化的資訊。



為應對朝鮮再次射彈的可能性，韓軍已加強監視與警戒。聯參強調，在韓美堅固的聯合防衛態勢下，韓軍將密切關注朝鮮動向，並保持強大的應對能力，以應對任何挑釁。