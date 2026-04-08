鄭麗文與台青互動　對在陸生活故事興趣濃

鄭麗文同台青親切互動交流（中評社 海涵攝） 中評社上海4月8日電（記者 海涵）中國國民黨主席鄭麗文8日下午在上海楊浦濱江參訪，一行人最後一站來到濱江書苑。彼時，“書香聚申城 閱享兩岸情”滬台青年文化交流活動正在這裡舉行。鄭麗文同在場台灣青年親切互動交流，對他們在陸工作生活故事興趣濃厚。



本次活動由帆書創始人樊登主持，知名作家馬伯庸擔任主講嘉賓。馬伯庸以《長安的荔枝》等創作為例，分享了創作心得，並深入探討AI技術與文學創作融合的前沿趨勢，精彩內容引發台下台青的廣泛共鳴與踴躍提問。



鄭麗文來到現場後，現場響起一片熱烈掌聲。鄭麗文瞭解到下午交流活動的主題，表示雖然沒有看過《長安的荔枝》這本書，但有看過這部劇。隨後，她親切與台青握手，並表示想聽聽台青的分享。



一位台青跟介紹，自己是眼科醫生、娶了上海太太。他說，上海市台辦給了他很多創業上的支持，對他很照顧。鄭麗文聽聞贊到“挺好挺好”。



接著，鄭麗文問另一位台青為何選擇上海。這位台青回答說，她曾在2017年帶著原創作品來到大陸巡演，2018年到上海。上海演藝市場豐富、小劇場很多，下班隨時可以去欣賞很多不同形式的演出，這是與台灣非常不一樣的地方。她曾在大陸很多地方巡演，中國五千年的文化對自己影響深遠。文化上的熏陶不止影響到工作，還會影響到個人。鄭麗文對此表示肯定，她說，“這邊（大陸）提供的工作機會或者發揮的空間也比較多。”



話音剛落，又有一位台青主動起身自我介紹。他的父母是第一批來大陸的台商，他本人目前則是從事動漫產業，也曾邀請很多有想象力的台灣同學過來一起將結合大陸遊戲IP的作品出口到全球25個以上的地區。他還分享說自己已經定居上海，有了孩子，引得鄭麗文及現場眾人哈哈大笑。



樊登向鄭麗文介紹說，現場還有一位最年輕的台青，剛剛在交流會上問了許多問題。鄭麗文隨即望過去，問“你幾歲來的上海”。台青表示，她24歲來上海，在復旦念研究生。她也說，這裡有很多挑戰，也有很多機會，馬伯庸老師講到文科如何與AI結合讓她對文科前景有信心。



鄭麗文很認同，她說，現在文科的前景應該更好了。AI已經在改變相關產業的生態，文科結合AI可以有很多創新。

