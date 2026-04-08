鄭麗文：兩岸交流更順暢　年輕人將不可限量

同台青交流互動後，鄭麗文發表簡短談話（中評社 海涵攝） 中評社上海4月8日電（記者 海涵）中國國民黨主席鄭麗文8日下午在上海濱江書苑出席“書香聚申城 閱享兩岸情”滬台青年文化交流活動。在同現場台青交流互動後，鄭麗文指出，如果兩岸交流更順暢，相信年輕人會在更大舞台上發光，定會超出我們這代人想象。



鄭麗文說，剛剛少數幾位年輕朋友分享的自身經歷，讓她深切感受到，生命自己會找到出路，年輕的創意沒有人可以擋得住。如果兩岸可以更開放、更自由，交流能夠更順暢、更無阻礙，年輕人的創意想法便能找到更多志同道合的朋友，在更大的舞台上發光發熱，未來發展將不可限量，一定會超出我們這一代人的想象。



鄭麗文表示，看到這麼多年輕、勇敢的人在大陸找到自己的一方天地、找到自己喜歡的領域、找到自己志同道和的朋友，並在自己的舞台上去努力，是一件非常棒的事情。我們要讓年輕人可以更勇敢、更無畏地走在前面，我們不但不要變成阻礙，還要變成更加支持年輕人的力量。



談及AI時代的發展機遇，鄭麗文表示，當下需思考如何借助AI工具，融入人類的審美價值與倫理理念，實現技術為人類所用，而非一味悲觀看待AI發展。她還提到，近期她一直在深入思考人文社科與AI的融合路徑，探索二者結合如何推動產業創新、變革相關產業生態，並將請中國國民黨智庫副董事長李鴻源返台後就此展開專項研究。

