習近平就服務業發展作出重要指示

中評社北京4月8日電／央視網消息，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日就服務業發展作出重要指示指出，黨的十八大以來，我國服務業規模穩步擴大，質效持續提升，在支撐產業升級、滿足民生需要、帶動就業擴容等方面發揮了重要作用。



習近平強調，新征程上，要堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，完整準確全面貫徹新發展理念，突出需求牽引、改革攻堅、科技賦能、開放合作，深入實施服務業擴能提質行動，推進生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸，促進生活性服務業高品質多樣化便利化發展，培育更多“中國服務”品牌，努力開創服務業高質量發展新局面。



全國服務業大會4月7日至8日在京召開。會上傳達了習近平重要指示。中共中央政治局常委、國務院總理李強出席會議並講話，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥作總結講話。



李強在講話中指出，習近平總書記的重要指示深刻闡明了發展服務業的重大意義、重要原則、重點任務，具有很強的思想性、指導性、針對性，為做好相關工作進一步指明了方向。我們要認真學習領會，堅決貫徹落實，自覺從戰略和全局的高度深化對服務業的認識，堅持擴能和提質並舉、發展和監管統籌，更好促進服務業優質高效發展，確保既充滿活力又健康有序。



李強指出，要順應人口結構變化、消費結構升級和產業結構轉型趨勢，聚焦生產生活重點領域，分層分類推動服務業發展，不斷培育服務業新增長點，提升服務業數智化、標準化、融合化、國際化發展水平。圍繞居民日常生活需要，促進基本需求類服務更加普惠優質。圍繞居民對高品質生活的追求，擴大升級類服務供給。圍繞居民多樣化消費需求，做精做細個性化服務。圍繞研發設計專業化、高端化，加快壯大科技服務。圍繞生產環節價值提升，大力發展先進製造服務。圍繞市場價值實現，著力提升配套專業服務水平。



李強強調，要用改革創新的思路辦法推動工作，深入把握產業演進趨勢，堅持既“放得活”又“管得好”，積極擴大開放，進一步增強政策支持的針對性有效性，為服務業發展營造良好環境。各部門各地方要樹立和踐行正確政績觀，加強協調配合，努力探索創新，共同譜寫服務業優質高效發展新篇章。



丁薛祥在總結講話中表示，要進一步把思想和行動統一到習近平總書記重要指示精神和黨中央決策部署上來，緊扣擴能提質扎實推進服務業發展重點任務。注重創新驅動，大力發展科技服務，加強數智服務，推動製造業和服務業融合發展。注重降本增效，做強做優現代物流、金融服務、商務服務，促進經濟循環各環節暢通銜接。注重民生需要，促進日常生活服務更加便捷、公共服務高效適配、文旅體等服務創新發展，更好滿足個性化、多樣化、高品質需求。注重增強活力，縱深推進全國統一大市場建設，加強服務業標準化建設，擴大服務業制度型開放。各地區各部門各單位要樹立和踐行正確政績觀，推動黨中央和國務院決策部署落地見效。



國家發展改革委、國家衛生健康委、市場監管總局、上海市、湖南省有關負責同志作交流發言。



吳政隆出席會議。



會議以電視電話會議形式召開。各省、自治區、直轄市和計劃單列市、新疆生產建設兵團，中央和國家機關有關部門、有關人民團體，中央管理的金融機構、部分中央企業，中央軍委機關有關部門負責同志等參加會議。