談中山陵講話　鄭麗文：每個字都是我寫的

中國國民黨主席鄭麗文（中評社 海涵攝） 中評社上海4月8日電（記者 海涵）中國國民黨主席鄭麗文8日下午抵達上海繼續訪陸行程。對於上午在南京中山陵拜謁後發表的談話，鄭麗文受訪時表示“每個字都是我寫的”。



鄭麗文當天上午率國民黨訪問團登上中山陵392級石階，向海峽兩岸共同尊崇的中國現代國家奠基人孫中山先生致敬。謁陵後，鄭麗文發表談話時數度哽咽。



鄭麗文在講話中回望了孫中山先生“為達中國之自由平等，必須喚起世界以平等待我之民族共同奮鬥”的反帝精神，強調要攜手世界所有弱小民族平等相待，追求共同理想，徹底終結帝國主義。



她也談到，中國的災難從來都不僅僅只是來自外部的帝國主義勢力，還有很多是源自內部的矛盾、分歧所導致的自相殘殺，但真正受苦遭殃的永遠是無辜的百姓，底層的人民。因此結束兩岸敵對狀態，締結和平是國民黨不能推卸的歷史責任和義務。



鄭麗文期盼，今天我們不止為兩岸的中國人，也為所有的人類種下和平的種子！讓我們每一個人每一天都勤加灌溉、施肥，讓這棵大樹能夠開枝散葉，長成參天大樹！前人種樹，後人乘涼，讓我們所有後代的子孫都在這棵大樹的庇蔭之下，毫無顧忌的追尋屬於他自己人生的夢想。



最後，鄭麗文提及孫中山遺囑，勉勵國民黨人應秉持孫的精神，平等、包容、團結，更應共同致力於促進兩岸的和解與團結，創造區域的繁榮與和平。