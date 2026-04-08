外交部4月8日例行記者會全文

中評社北京4月8日電／2026年4月8日外交部發言人毛寧主持例行記者會：



應國務院總理李強邀請，西班牙首相桑切斯將於4月11日至15日對中國進行正式訪問。



應朝鮮外務省邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於4月9日至10日訪問朝鮮。



總台央視記者：中方剛剛發布了西班牙首相桑切斯將訪華的消息，能否介紹此訪有關安排？對此訪有何期待？



毛寧：此訪是桑切斯首相四年內第四次訪華，也是繼去年西班牙國王、首相同年訪華以來，中國同西班牙在較短時間內又一次重要高層交往。訪問期間，習近平主席將同他會見，李強總理、趙樂際委員長將分別同他會談、會見，就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。



西班牙是中國在歐盟內的重要合作夥伴。近年來，在兩國領導人戰略引領下，中西關係高水平發展，各領域合作扎實推進，有力增進了兩國人民的福祉。中方願同西班牙一道，以桑切斯首相訪華為契機，進一步深化戰略互信，密切交流合作，加強多邊協調，推動中西關係百尺竿頭、更進一步，為維護世界和平穩定貢獻更多正能量。



英國天空新聞頻道記者：美國總統特朗普稱，他認為中國推動了伊朗同美就停火協議進行談判。發言人能否證實中國參與推動各方開展談判？關於條款內容的表述存在較大差異，特別是停火是否涵蓋黎巴嫩、伊朗向美方提出的10點提案中是否包含鈾濃縮等。中方能否透露具體的停火條款？停火協議是否還未真正執行就已經不作數？



毛寧：伊朗戰事爆發以來，中方一直積極致力於促和止戰。王毅外長同相關國家外長先後26次通話，中國政府中東問題特使赴中東海灣地區穿梭訪問，中國同巴基斯坦共同提出關於恢復海灣和中東地區和平穩定的五點倡議。作為負責任大國，中方將繼續發揮建設性作用，為恢復海灣和中東地區和平安寧作出積極貢獻。



《中國日報》記者：發言人能否介紹王毅外長訪問朝鮮有關安排？中方對此訪有何期待？



毛寧：中朝兩國是山水相連的傳統友好鄰邦。維護好、鞏固好、發展好中朝關係始終是中國黨和政府堅定不移的戰略方針。王毅外長此訪是中朝雙方落實兩黨兩國最高領導人共識，推動雙邊關係發展的重要舉措。中方願同朝方一道，加強戰略溝通，密切交往合作，推動中朝傳統友好合作關係不斷向前發展。



俄羅斯衛星通訊社記者：此前有報導稱，伊朗計劃對每艘經過霍爾木茲海峽的船只收取通行費，並將收入與阿曼分成。中方對此持何立場？鑒於中方同各方保持著溝通，外交部能否證實該收費模式適用於剛剛促成的停火安排？



毛寧：霍爾木茲海峽是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護這一地區安全穩定和暢通符合國際社會共同利益。希望各方共同努力，推動海峽早日恢復正常通行。



中新社記者：據瞭解，近日巴基斯坦和阿富汗代表團在烏魯木齊同中方代表團進行了會晤。發言人能否證實？如何評價？



毛寧：根據此前中共中央政治局委員、外交部長王毅同巴基斯坦副總理兼外長達爾、阿富汗外長穆塔基互動達成的共識，4月1日至7日，中阿巴三方代表在新疆烏魯木齊連續一周舉行非正式會晤。三方代表團由外交、防務、安全等跨部門代表組成。會晤討論坦誠務實，氣氛良好，體現了問題導向、效果導向和行動導向。



阿富汗、巴基斯坦代表團高度評價習近平主席提出的全球安全倡議和亞洲安全模式，特別是求同存異、平等相待、通過對話協商和平解決分歧等重要理念。雙方均對中方斡旋工作以及作為東道方的周到安排深表讚賞和感謝，認為中方公道公允、盡心竭力。



阿巴雙方重申按照聯合國憲章宗旨精神以及和平共處五項原則，致力於盡快化解分歧，實現兩國關係轉圜，同意不採取使事態升級或複雜化的行動。中方表示將繼續同雙方溝通，提供對話平台，持續為阿巴關係改善和發展、提升中阿巴三方務實合作發揮建設性作用。



通過7天密集的雙邊、三邊會晤，中方注意到並總結會晤情況和共識如下：阿巴重申兩國是穆斯林兄弟和近鄰。三方認為，在當前變亂交織的國際和地區形勢下，阿巴保持睦鄰友好對兩國人民以及南亞地區和平穩定至關重要。三方強調對話協商是解決包括阿巴分歧在內複雜國際爭端的現實有效途徑。三方同意探討以全面方案解決阿巴關係中的問題，並明確了核心與需要優先解決的問題。中方強調恐怖主義是影響阿巴關係的核心問題。三方都認為烏魯木齊進程具有實質意義，同意繼續就此保持溝通對話。



湖北廣電記者：據報導，聯合國安理會7日表決巴林提出的涉霍爾木茲海峽決議草案。中國、俄羅斯投了反對票，行使否決權，該草案未獲通過。但中國、俄羅斯常駐聯合國代表表示，兩國就當前中東局勢及海上安全提出新的安理會決議草案，發言人能否介紹有關情況？



毛寧：關於安理會剛剛表決的霍爾木茲海峽問題決議草案，中國常駐聯合國代表已經在解釋性發言中闡明了中方立場。中方主張，海灣國家的主權、安全和領土完整應得到充分尊重，航道以及能源基礎設施安全應得到保障。霍爾木茲海峽通航受阻的根本原因是美國和以色列對伊朗的非法軍事行動。解決霍爾木茲海峽通航問題的根本之策是盡快停火止戰。安理會的行動應著眼於緩局降溫，不能給未經授權的軍事行動披上合法外衣，不能給使用武力開通行證，更不能火上澆油，導致衝突升級。中方的投票立場客觀公正，經得起歷史的檢驗。



俄中共同提出的霍爾木茲海峽問題決議草案已正式向安理會成員散發。這一草案內容客觀公正，致力於緩和緊張局勢、呼籲對話談判、維護航行權利與自由，符合國際社會期待，相信將得到各方支持。中方願繼續同有關各方一道，為推動局勢盡快緩和降溫、恢復海峽和中東地區和平穩定作出不懈努力。



《紐約時報》記者：中國在過去幾天是否向伊朗提出同意停火協議的具體要求？



毛寧：我剛才已經介紹了中方所做工作。我們一直在積極勸和促談，推動平息戰火。



阿納多盧通訊社記者：中方對美伊停火有何評論？美伊停火安排與中方在危機期間所呼籲的內容有相似之處，包括為期兩周的停火、開放霍爾木茲海峽等。我們知道巴基斯坦發揮了斡旋作用，中方是否直接參與同某一方接觸並提出建議？



毛寧：中方對有關方面宣布達成停火安排表示歡迎，支持巴基斯坦等國所作斡旋努力。中方一貫主張盡快停火止戰，通過政治外交途徑化解爭端，最終實現中東海灣地區的長治久安。中方為此作出了積極努力。



英國天空新聞頻道記者：雖然美伊達成停火安排並同意暫時重開霍爾木茲海峽，但中東局勢引發的能源危機對亞洲造成嚴重衝擊並可能持續一段時間。據稱中國一直通過持續進口受制裁的伊朗石油並使用難以追蹤交易的“影子船隊”加以掩蓋，從而在能源危機中受影響較小。中方是否否認利用“茶壺”煉油廠處理受制裁的伊朗石油？中方對此類貿易可能延宕能源危機有何回應？



毛寧：世界經濟和能源安全受到衝擊的根源在於伊朗戰事。中方一貫堅決反對缺乏國際法依據、沒有聯合國安理會授權的非法單邊制裁。



韓聯社記者：第一個問題，朝鮮7日至8日連續兩天發射了彈道導彈，此舉違反了聯合國安理會決議。中方對此有何評論？第二個問題，朝鮮勞動黨中央委員會部長金與正6日表示，針對韓國總統李在明對“無人機進入朝鮮領空”事件表示遺憾，金正恩國務委員長評價其態度“坦率而大方”。7日，朝鮮外務省第一副相張錦哲重申了對韓國的敵對路線。中方對此有何評論？



毛寧：關於第一個問題，我們注意到有關方對發射物的界定存在不同看法。



關於第二個問題，我們注意到近日有關方面的表態。中方在朝鮮半島問題上的基本立場沒有變化。



美聯社記者：第一個問題，關於伊朗戰事，發言人能否透露中方為危機解決所做的幕後工作？發言人可能不便透露過多細節，但能否告訴我們中方為何傾向於保持在幕後，而非公開所作的努力？第二個問題，關於巴基斯坦和阿富汗的和談，三方是否已同意在中國再次會晤？



毛寧：關於第一個問題，我們已經多次介紹了中方所作努力。中方一貫主張通過政治外交渠道化解爭端，為此同各方保持著溝通，將繼續為緩和局勢、全面止戰作出努力。



關於第二個問題，我剛才已經詳細介紹了情況。這次非正式會晤達成的一個重要共識，是三方都同意繼續保持溝通，都認為烏魯木齊進程具有實質意義。未來的各層級會晤是可以預期的。



《紐約時報》記者：伊朗駐華大使剛剛向中方請求獲得安全擔保，中方對此持何立場？會否考慮向伊提供擔保？



毛寧：我們希望各方能夠通過對話談判妥善化解爭端。中方也將同各方保持溝通，繼續為緩和局勢、平息戰火作出努力。



英國廣播公司記者：中方是否為確保和平提出了具體提議？例如向該地區派船或以任何方式發揮作用？



毛寧：我沒有可以提供的信息。



埃菲社記者：據報導，巴西政府在對中國汽車製造商比亞迪的一個項目進行檢查後，將該公司列入一個與奴役勞動條件有關的企業名單中。中方對此案有何看法？



毛寧：中國政府高度重視保障勞動者合法權益，一貫要求中資企業依法依規經營。



路透社記者：美國貿易代表格裡爾稱，美國已經能夠獲取中方的稀土，但美國仍在努力達成多邊協議以增加替代供應。美方是否應該對中方重新限制輸美稀土感到擔憂？



毛寧：具體問題建議向中方主管部門瞭解。中美經貿關係的本質是互利共贏的，雙方應共同落實好兩國元首達成的重要共識，為中美經貿合作提供更多穩定性。



英國廣播公司記者：美國密歇根大學一位中國研究人員死亡。他身亡前顯然曾被美國官方盤問。中國政府是否對此有關切？中方期待此案得到怎樣的處理？



毛寧：此前中方已就這一不幸事件表明立場。我想再次強調，中方敦促美方徹查此案，向受害者家屬和中方作出負責任交代，停止針對在美中國學者學生的歧視性執法。中方將繼續採取必要措施，堅定維護中國公民的正當合法權益。



美聯社記者：據報導，越南最高領導人蘇林計劃訪華。發言人能否介紹相關信息？



毛寧：我目前沒有可以提供的信息。