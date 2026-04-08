靶場意外！學警未遵循SOP左手掌遭子彈貫穿

中評社香港4月8日電／台北市文山區的台灣警察專科學校，1日上午8時許驚傳一起槍擊意外。一名1年級的歐姓學生在進行實彈射擊課時，疑因操作不慎發生誤擊，導致左手掌遭子彈貫穿受傷。事發後，校方立即啟動緊急救護機制，由消防局救護車將歐生送往萬芳醫院救治，所幸經初步處理後並無生命危險。



TVBS報導，據瞭解，事發當天正進行1年級學生的實彈射擊訓練，輪到歐姓學生射擊時，其右手取槍後尚未完成正確的射擊姿勢，食指便違反安全守則伸入護弓按壓扳機，導致子彈意外擊發，當時歐生的左手亦不慎置於槍口前方，致使擊發的子彈直接由左手掌內側向前方貫穿。



警專強調，針對受傷的歐姓學生，校方將全力協助後續的醫療及心理輔導，陪伴其度過難關。同時，校方也重申每次射擊訓練前均有執行槍枝安檢、下達靶場安全紀律並確認防護裝備，針對此次事件，校方將秉持零容忍態度進行嚴格檢討，並召集全體射擊教官與助教辦理安全操作講習。



為了避免類似情形再次發生，警專表示未來將持續要求教官及學生嚴格落實靶場紀律及用槍安全守則。校方也計劃強化現有的訓練機制與安全SOP，針對風險管理進行實體檢討，確保每位學生在受訓過程中的安全，目前全案已進入後續行政調查程序，以確保靶場訓練環境的安全性。



