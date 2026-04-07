兩岸媒體訪秦嶺中醫藥博物館　感中醫藥文化

秦嶺中醫藥博物館外立面（中評社 曹晶攝） 中評社商洛4月9日電（實習記者 曹晶）4月8日上午，“山鄉花開 秦巴有約”兩岸媒體鄉村振興商洛行活動在商洛市丹鳳縣展開文化尋訪。十餘名兩岸媒體人來到此行第三站——秦嶺中醫藥博物館，深入感受秦嶺地區厚重而博大的中醫藥文化。



秦嶺，巍峨雄渾，草木葳蕤，融匯南北，澤被天下。它不僅是中華民族的祖脈、中國地理南北分界線，更被譽為“中央水塔”“國家中央公園”和“世界生物基因庫”。其獨特的自然氣候與複雜地形，為各類藥用植物提供了理想生長環境，使之成為馳名中外的天然藥庫，擁有包括商洛丹參、鎮平黃連、太白貝母等在內的中藥材3200餘種。



秦嶺中醫藥博物館巨大的弧形玻璃外立面頗具氣勢，館名由丹鳳籍著名作家賈平凹題寫。博物館共四層，占地5000平方米，其中二、三層為展覽核心區，設有秦嶺中醫藥歷史文化展廳與中藥標準科普展示廳。



中醫藥文化歷經千年，兩岸同根同源，一脈相承。館內，最吸引兩岸媒體人的，是三樓的AI“孫思邈”互動裝置，大家紛紛駐足體驗。有媒體人現場嘗試，通過語音向這位虛擬的“藥王”提問：“藥王藥王，失眠怎麼辦？”“孫思邈”隨即給出解答。讓大家在輕鬆互動中感受中醫藥的智慧。



此外，館內陳列的一件紅陶人頭壺，其憨態可掬的形象吸引了眾人目光，大家紛紛拍照留念。據介紹，這件文物曾亮相紀錄片《如果國寶會說話》第一季第一集，被稱為“最初的凝望”。這件器物既是壺，也是人的身體。當水流從其五官緩緩溢出，宛若淚水流淌，被解讀為象徵著人類孕育誕生時的最初痛苦。



此次秦嶺中醫藥博物館之行，讓兩岸媒體人在厚重的中醫藥傳統與現代化的展陳中，沉浸式體驗了這一中華瑰寶的深遠魅力。