組圖：雨中覽船幫會館　歲月厚重

大門上書安瀾普渡、高山流水、明月清風（中評社 曹晶攝） 中評社商洛4月9日電（實習記者 曹晶）4月8日上午，“山鄉花開 秦巴有約”兩岸媒體鄉村振興商洛行活動在商洛市丹鳳縣繼續展開。十餘名兩岸媒體人冒雨探訪丹鳳船幫會館，在這座靜臥于丹江之畔的古建築中，觸摸歷史的脈絡，感受深厚的船幫文化意蘊。



丹鳳船幫會館，又稱“花廟”或“明王宮”，位于丹鳳縣龍駒寨的丹江岸邊。會館始建於清嘉慶二十年（公元1815年），由當地船工們從每件貨物的運費中抽取三枚銅錢，歷時多年集資修建而成，是清代丹江水運繁榮與船工群體力量的生動見證。



會館大門為磚砌牌樓，氣勢雄渾。門額中央石匾鐫刻“明王宮”三字，左右兩側分題“高山流水”和“清風明月”，橫批“安瀾普渡”，寄托著祈求風平浪靜、護佑一方平安的美好願望。



步入院內，細雨如絲。木質結構的會館建築在雨幕中靜默矗立，四合院內雨打屋檐，綠柳扶風。主體建築“花戲樓”木雕精美絕倫，融匯南北建築風格，素有“北戲樓”之譽。樓內高懸“秦鏡樓”與“和聲鳴盛”匾額。



最為精巧的是，戲樓上方的天穹設有一八卦藻井，井內回環往復的雕花紋理，形同可見的聲波。工作人員介紹，這是勞動人民的智慧，在沒有電聲設備的時代，憑借這一精妙構造，戲台上的唱念做打之聲可清晰傳遍會館每個角落。



此刻，院中唯有雨聲淅瀝。兩岸媒體人步履輕緩，靜默瀏覽，仿佛生怕驚擾了這段沉睡的歷史。歲月的厚重，在氤氳的雨幕與古老的木石之間，格外深刻。