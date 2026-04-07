組圖：青山埋四皓　碑林寄崇思

商山四皓雕像遙望商山（中評社 曹晶攝） 中評社商洛4月9日電（實習記者 曹晶）4月8日上午，“山鄉花開 秦巴有約”兩岸媒體鄉村振興商洛行活動在商洛市丹鳳縣展開文化尋訪。繼船幫會館之後，十餘名兩岸媒體人來到此行的第二站——商山四皓墓。正是清明時令，春意正濃，眾人於此憑吊先賢，感受跨越千年的歷史文脈。



商山四皓，指秦末漢初隱居商山（今陝西商洛境內）的四位著名隱士：東園公唐秉、夏黃公崔廣、綺里季吳實、甪里先生周術。四人原為秦博士，學識淵博。廣為流傳的說法是，他們為躲避秦始皇焚書坑儒而隱居於此，漢高祖劉邦屢次征召均婉拒不出。



參訪中，有當地文史研究者提出不同見解，認為秦始皇所為更近於焚書坑術，即針對方術之士。此說法顛覆了不少媒體人的既往認知。歷史真相雖已難辨，但不同的解讀本身，亦成為引發思考的一部分。



無論史家如何辨析，商山四皓作為高潔隱逸的文化符號，早已深入人心，備受後世文人追念。李白曾咏“欲尋商山皓，猶戀漢皇恩”，杜牧亦有詩雲“四皓有芝輕漢祖，張儀無地與懷王”。墓園深處的碑林博物館，正是這種追慕的實體見證。



紅木連廊曲折相接，青灰石板鋪地，人字形紅漆屋檐靜默。四面粉牆上，懸掛陳列著由不同書法家題寫的、與四皓相關的碑文，黑底白字，意蘊悠遠。庭院被連廊環抱，鬆、竹、柏蒼翠，粉紅晚櫻點綴其間。院落一隅，一株古柏參天而立，枝繁葉茂，樹幹之粗需兩人合抱，根系深扎，樹冠如蓋，幾可蔽日。



這座靜臥於小鎮的墓園，守護著一段遠去的歷史，也安放著後人無盡的追思。它不僅是四位先賢的長眠之所，更是中華文化中隱逸精神與文人風骨源遠流長的見證。