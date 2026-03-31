快評：鄭麗文訪陸行程順利　已有多個收穫

國民黨主席鄭麗文8日晚間和中共政治局委員、上海市委書記陳吉寧會面。（國民黨提供） 中評社快評／中國國民黨主席鄭麗文訪問大陸今天進入第三天，行程順利，已完成多項重要活動，外界反應很正面，符合預期。



鄭麗文一行7日下午抵達上海虹橋機場，隨即搭高鐵前往南京，當晚出席接風晚宴；8日上午，訪問團一行拜謁南京中山陵，這是此訪其中一個最受矚目的活動；8日中午，鄭麗文在南京金陵飯店和江蘇省委書記信長星會面；8日下午，轉往上海，參訪上海美團總部，出席滬台青年文化交流活動，晚間與中共政治局委員、上海市委書記陳吉寧會晤。



雖然只是過去了兩、三天時間，鄭麗文已有多個收穫。



其一，鄭麗文外表靚麗，表現幹練，給大陸民眾的第一印象很好，特別是她7日下午步出機艙時一身紫色西裝，長髮飄飄，優雅又大氣，獲讚“又美又颯”；鄭麗文有了更多支持者，圈粉無數。



其二，大陸民眾對訪問團一行熱情、友善。這一點，從8日上午訪問團一行拜謁中山陵時，現場眾多大陸民眾高呼“鄭主席好！”“歡迎鄭主席！”就可看到、或感受到。大陸民眾對兩岸和平、對交流合作充滿期待。



其三，國共有互信，互動和諧。訪問團成員之一、中國國民黨中央評議會主席團主席袁健生8日上午在南京中山陵受訪時即表示，從一天多的相處來看，國共雙方的互動十分和諧，雙方均強調此訪的和平意義，已形成默契。



其四，台灣內部氛圍變了，主流民意在動，國民黨內原來不看好、不支持或反對鄭麗文訪問大陸的力量，已有了轉變；而綠營的抹紅、抹黑沒有說服力、沒有著力點，都不知如何繼續下去。



鄭麗文訪問大陸為和平而來。這幾天在大陸的所見所聞、所完成的各項重要活動，相信會令她追求和平的信念更加堅定。國民黨主席歷經十年才走出訪陸這一步，過程很辛苦，但為了台海的和平及台灣的繁榮，值得！