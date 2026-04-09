若以色列不在黎巴嫩停火　伊朗據報不參加談判

中評社香港4月9日電／據美國《華爾街日報》8日以知情人士為消息源報導，伊朗告知地區調解方，即將在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行的伊美政治談判需以在黎巴嫩實現停火為基礎，並警告稱，伊朗可能改變重新開放霍爾木茲海峽的決定。



新華社援引報導，伊朗方面還警告說，若以色列繼續襲擊伊朗和黎巴嫩，伊朗將對包括以色列在內的地區國家展開還擊。