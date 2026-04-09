白宮：美伊將於11日上午在伊斯蘭堡首輪會談

中評社香港4月9日電／美國白宮新聞秘書萊維特8日在記者會上宣佈，美國和伊朗將於當地時間11日上午在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行首輪會談。她還稱美方接受的是伊朗經過修改後的新方案，而非最初提出的10點建議。



萊維特說，總統特朗普正派遣他的談判團隊前往伊斯蘭堡參加本周末的會談，該團隊成員包括美國副總統萬斯、總統特使威特科夫以及特朗普的女婿庫什納等人。這些“極其敏感且複雜”的談判未來兩周內將以閉門方式進行，但談判的前提是霍爾木茲海峽保持安全開放，不出現任何限制或延誤。



新華社報導，萊維特說，伊朗最初提出的10點建議不可接受，隨後伊朗提出了一個更合理、更簡明的方案。特朗普總統及其團隊認為，這一經過修改的新方案可以作為談判基礎，並能夠與美方的15點計劃相一致。特朗普要求伊朗停止進行鈾濃縮活動的“紅線”並沒有改變。而所謂特朗普會接受伊朗“願望清單”式協議的說法，完全是荒謬的。



在被問及停火期間美軍相關行動時，萊維特說，“我們不會立即撤軍”，“我們希望、也預計在停火結束時，美國與伊朗能夠達成良好的協議。但與此同時，我們的軍隊隨時聽從總司令指揮，保持戰備狀態”。



萊維特說，目前黎巴嫩並不在停火協議之內，這一點已通知參與停火的各方。特朗普7日晚同以色列總理內塔尼亞胡通電話，內塔尼亞胡表示支持停火協議，也支持美國的努力，並保證在接下來的兩周內繼續成為一個有幫助的合作夥伴。



被問及伊朗是否表示將會交出濃縮鈾時，萊維特回答道，“是的”，並稱這是特朗普及其談判團隊在接下來幾輪討論中的首要任務。