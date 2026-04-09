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中國成功發射衛星互聯網低軌21組衛星
http://www.CRNTT.com   2026-04-09 09:10:50
　　中評社香港4月9日電／4月9日3時38分，中國在太原衛星發射中心使用長征六號改運載火箭，成功將衛星互聯網低軌21組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。

　　新華社報導，這次任務是長征系列運載火箭的第637次飛行。

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