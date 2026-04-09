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伊朗公布霍爾木茲海峽安全航路圖 告知避水雷
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2026-04-09 09:28:53
中評社香港4月9日電／伊朗港口和海事組織8日公布霍爾木茲海峽水域安全航路圖，告知往來船只遵守航運安全原則，避免觸雷。
新華社報導，該組織在聲明中說，2月28日至4月8日，波斯灣和霍爾木茲海峽水域戰事不斷，霍爾木茲海峽主要航道內可能存在各類反艦水雷。為確保海上航運安全，避免觸雷，往來船舶應按照伊朗方面公布的安全航路圖航行，直至另行通知。
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