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一天之內 以空襲黎巴嫩致254死1165傷
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2026-04-09 10:15:29
中評社北京4月9日電／據黎巴嫩國家通訊社8日報導，黎巴嫩民防部門表示，以色列當天對黎巴嫩多地發動的大規模空襲已造成至少254人死亡、1165人受傷。
來源：新華網
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