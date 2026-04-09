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美軍大批F-35將入駐日本三澤基地
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2026-04-09 10:17:21
中評社北京4月9日電／駐日美軍指揮部表示，4架美軍F-35A戰機已飛抵日本三澤基地，該基地36架F-16戰機預計換裝擴編為48架F-35A，鞏固所謂“美日同盟空防戰力優勢”。
海峽兩岸關係研究中心特約研究員鄭劍表示，“這個基地往西可以直達中國東北和整個內地縱深地區，對這些方向進行威脅。第二，這個是美日聯軍在第一島鏈上扼控幾個海峽的重要基地之一，採用蛙跳、空中加油的方式，就可以向南海、台海用兵。”
來源：央視網
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