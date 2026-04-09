以空襲一天內致上千人死傷　黎宣布全國哀悼

中評社北京4月9日電／新華社報導，伊朗與美國停火後，以色列8日大規模空襲黎巴嫩，造成上千人死傷。黎巴嫩總理納瓦夫·薩拉姆宣布，4月9日為全國哀悼日，悼念在以色列空襲中遇難的無辜平民。



黎巴嫩國家通訊社援引薩拉姆的話報導，屆時，所有公共行政部門、機構和市政部門都將關閉，並降半旗致哀。他還向遇難者家屬表示慰問。



薩拉姆強調，他將繼續與阿拉伯國家領導人和國際官員保持聯繫，調動一切政治和外交力量，制止以色列的襲擊。



以色列國防軍當天下午稱，以軍在10分鐘內對黎巴嫩首都貝魯特、東部貝卡穀地和黎南部100多個黎巴嫩真主黨指揮中心及軍事目標實施空襲。這是以色列2月28日對伊朗發起軍事行動以來，在黎巴嫩境內的最大規模空襲。



薩拉姆指出，以軍空襲擊中“和平、手無寸鐵的平民”。空襲過後的現場視頻和照片顯示，許多居民樓和商戶成為廢墟。



據黎巴嫩民防部門報告，以色列當天對黎巴嫩各地發動的大規模空襲已造成至少254人死亡、1165人受傷。這是3月初黎以戰火重燃以來，黎巴嫩單日傷亡人數最大的一天。



美國政府和以色列總理內塔尼亞胡稱，與伊朗的停火協議不包含黎巴嫩。伊朗方面當天說，因以色列空襲黎巴嫩、違反停火協議，霍爾木茲海峽已再度關閉。伊朗總統佩澤希齊揚表示，在黎巴嫩實現停火，是伊朗提出的關鍵停戰條件之一。



西班牙、法國等歐洲國家領導人譴責以色列空襲黎巴嫩，要求停火協議涵蓋黎巴嫩。