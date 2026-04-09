美以伊戰事進入第四十一天，最新動態

中評社北京4月9日電／參考消息網報導，4月9日，美國、以色列與伊朗的軍事衝突進入第四十一天。美國和伊朗8日同意停火並開啟為期兩周的談判。然而，停火生效首日各方依然衝突不斷，以色列對黎巴嫩實施大規模空襲造成182人喪生。伊朗因石油設施遇襲而對海灣鄰國進行報復性打擊。各方對協議是否涵蓋黎巴嫩說法不一，伊朗方面說3項停戰條款已遭違反。脆弱的停火岌岌可危。



以下為截至北京時間9日上午8時的最新動態：



以色列空襲黎巴嫩，182人喪生



據路透社等外媒報導，以色列國防軍8日對黎巴嫩多地實施大規模空襲，打擊100多個真主黨軍事目標，並稱這是美以伊衝突以來規模最大的一次打擊。打擊目標包括黎巴嫩南部橫跨利塔尼河的關鍵橋梁，企圖借此進一步孤立黎巴嫩南部。



黎巴嫩衛生部稱空襲造成182人死亡，890人受傷，這是以黎戰爭中單日死亡人數最多的一天。黎巴嫩總理納瓦夫·薩拉姆呼籲國際社會協助制止以色列的襲擊，將4月9日定為全國哀悼日，下令關閉公共行政機構並降半旗。



據法新社報導，聯合國人權事務高級專員沃爾克·圖爾克表示，以色列8日對黎巴嫩的空襲造成的死亡規模“駭人聽聞”，他敦促國際社會協助結束這場正在上演的“噩夢”。



各方對停火協議是否包含黎巴嫩各執一詞



以色列總理內塔尼亞胡辦公室8日稱美伊停火協議不包括黎巴嫩，但作為調解方的巴基斯坦總理夏巴茲此前曾在X平台發文稱，“伊朗和美國及其盟友已同意在包括黎巴嫩在內的所有地區立即停火”，由此夏巴茲呼籲“各方保持克制”，遵守停火協議。

