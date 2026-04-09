大公報：停火協議脆弱　趨利避害應變

中評社香港4月9日電／大公報今天社評說，美以發動的對伊朗戰爭，經歷了最具戲劇性一天：在特朗普所謂“最後通牒”期限到來前不到兩個小時，美以同意暫停軍事行動兩周，並準備與伊朗展開談判。中東戰火持續一個多月，停火可能是除了以色列之外各方都樂見的局面。但是當前和平的根基仍十分孱弱，暫時停戰不代表真正和平到來。面對高度不確定性風險，香港在利用好穩定局面加快發展的同時，也要密切關注能源價格波動對經濟、民生的影響，並做好充分準備妥善應對。



社評說，這場本不應該開始的戰爭，是非曲直一目了然。本就是特朗普為了小集團利益和個人野心悍然發起，是美式流氓霸權邏輯的體現。一開始就是非法、不正義的，也沒有人真正從中受益。戰爭進行到現在，特朗普當初的目標一個也沒實現，反而陷入消耗戰的泥潭。如果再打下去，不僅戰場損失無法承受，也將面臨國內反對聲浪高漲、中期選舉不保的悲觀前景。所謂“最後通牒”，只是賭徒最後再賭一把。恐嚇無效後又同意談判，正反映特朗普急於抽身的窘境。



美伊同意暫時停火，各自“宣布勝利”，其實誰都沒有贏，距離真正的和平也很遙遠。雙方的談判，核心議程聚焦永久停戰及伊朗此前提出的十點要求：包括全面解除制裁、重建賠償、承認伊朗對海峽的控制權等。但這十點要求與美國立場毫無交集，特朗普如果答應，等於宣布徹底失敗，更沒法跟國內交代。尤其是美國有利用談判發動突襲的劣跡，雙方互信基本為零，談判達成共識的希望渺茫。還有最不希望看到美國退兵的以色列，難保不會從中作梗。



伊朗戰事發展至今，一再證明中國一貫立場的正確，也讓世界看到了誰才是混亂製造者、誰才是堅定維護和平穩定的力量。外交部發言人在回應中國在促成談判中的角色時稱，王毅外長先後同各方通話26次，中國政府中東問題特使赴地區穿梭斡旋，同巴基斯坦共同提出五點倡議，都體現了國際社會促和止戰的普遍共識，也進一步彰顯中國負責任大國的地位。



對此，國際社會自有公論。美國蓋洛普公司近日發布的全球民調顯示，2025年中國領導力全球認可度中位數為36%，領先美國5個百分點，是近20年來領先幅度最大的一次。此長彼消代表了全世界對美國近年一系列霸權行徑搞亂世界、衝擊經濟的抗議。值得一提的是，這個民調結果尚未納入今年以來發生的重大國際事件，如果加上特朗普政府在對伊戰爭中的各種流氓行徑和霸權表演，美國的國際形象將更加不堪。



社評說，雖然暫時停火不代表和平到來，但是停火的消息一出，油價應聲下降，全球股市均以暴漲回應，反映了全世界心向和平的強烈願望。然而，也應看到當前中東和平的根基十分不牢靠，世界仍要做好迎接動盪的準備。



對香港而言，近期地緣政治波動引發的油價上漲，已對民生造成不小衝擊，需要政府密切關注做好研判，並主動作為、精準調控，減少對市民生活影響。與此同時，危機中也蘊藏機遇，部分敏感的基金、家辦等金融機構，已察覺到中東避險資金正在加速流入，香港應抓住難得機遇，加快發展步伐，按照既定目標和規劃扎實前行。



社評說，結束目前中東亂局，短期內要全力止戰促談，長遠看要聯合全世界和平力量，摒棄武力，抵制霸權，用平等對話、互利共贏築牢和平根基。對香港而言，要學會在各種風浪中駕馭經濟航船的能力，時刻保持清醒、趨利避害，在穩定中謀發展、在變局中抓機遇，才能保持長期繁榮穩定。