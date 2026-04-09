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美軍高官：停火只是暫時　隨時準備戰鬥
http://www.CRNTT.com   2026-04-09 10:35:09
　　中評社北京4月9日電／美軍參謀長聯席會議主席凱恩8日在記者會上說，美軍對伊朗的軍事目標已達成，停火只是一種暫時“中止”，美軍仍時刻準備著恢復戰鬥。

　　來源：新華網

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