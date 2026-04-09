油價急瀉17%　道指大升逾1200點

自中東衝突以來，美股持續大幅下跌，昨日終於出現顯著回升。（大公報） 中評社香港4月9日電／美伊達成為期兩周的停火協議，中東地緣政治衝突引發的市場動盪出現階段性緩解，油價隨即大跌，全球股市大幅飆升。美國三大指數在昨日早段全線上升，道指最高曾見48017點，升1432點或3%，收復3月大瀉2636點的部分跌幅，其後升幅收窄至1200點；標指及納指則分別曾升2.6%及3.6%。



據大公報報導，熱門板塊方面，存儲概念股表現強勢，帶動板塊強勁反彈。西部數據（WDC）與閃迪（SNDK）均大漲11%；英特爾（INTC）上漲逾7%，創2022年1月以來的新高。



分析：局勢緩和 風險未除



Freedom Capital Markets首席市場策略師Jay Woods稱，對於衝突暫時緩和並不意外，因市場已更善於察覺特朗普的下一步行動，當前問題在於“兩周時間會否帶來一個解決方案”。



MarketWatch則提醒投資者，當前停火協議依舊脆弱，且霍爾木茲海峽航運完全恢復需要時間，料市場在停火初期的大幅反彈後，仍需要留意談判過程中的不確定性。



與過去多次樂觀預期的股市反彈不同，這一次原油價格創下6年來最大單日跌幅。紐約期油跌17%，報93.75美元；布蘭特期油跌14.92%，報93.14美元。瑞銀分析師喬瓦尼·斯托諾沃表示，投資者可能正聚焦於局勢緩和，因此紛紛拋售原油。