內地品牌拓港　舖市注入動力

香港零售回暖，不少內地品牌選擇來港開店。（大公報） 中評社香港4月9日電／大公報報導，據利嘉閣地產總裁廖偉強分析，2026年踏入第二季度，本港住宅樓市的升勢已相當明顯，市場信心逐步回復。至於工商舖市場，今年其實也滿有憧憬。受惠於經濟復甦，商舖市況在最近大半年也開始轉旺。不過，部分人仍然習慣以悲觀角度去解讀市場，尤其是零售及餐飲業的行業興替。瑞典快速時尚品牌H＆M結束銅鑼灣Fashion Walk四層旗艦店後，看淡市場的人仍然以“結業潮”視之，甚至以此推論香港零售市場無力支撐大型品牌，但這種論述忽略了市場的實際情況。



對於快速時尚產業有瞭解的人都知道，H＆M近年在全球多個市場均縮減規模，並非香港獨有。品牌受到成本增加、品牌定位老化等問題困擾。相比之下，日本品牌UNIQLO（優衣庫）在香港及其他地區，同樣面對疫情後市場改變的衝擊，但其策略是透過強化功能性服飾，並保持穩定零售網絡，最終沒有走上與H＆M相同的道路。UNIQLO母公司迅銷最新財報顯示，香港市場因秋冬商品銷情強勁，收益與溢利均錄得增長。



H＆M與UNIQLO的不同表現，反映出品牌策略的重要性，而不是市場本身的問題。



以港為平台 有利海外宣傳



特區政府近期公布最新零售數據，今年2月零售業總銷貨價值按年升19.3%，首兩個月合計上升11.8%。其中珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨值大升27.8%，服裝類亦錄得6.2%的增幅。若市場真如唱淡者所言般低迷，這些數據便無從解釋。



工商舖市場的成交就更反映零售業回暖的情況。H＆M撤出銅鑼灣，來自寧波的女裝品牌W.Management迅速承租部分樓面開設旗艦店，亦有藥妝及餐飲品牌進駐其他樓面。



近年來，不少內地品牌選擇來港開店，原因包括吸引新來港專才的消費力，以及利用香港作為國際展示平台。有些品牌更為上市或海外擴張鋪路。對這些企業而言，在香港這個國際大都會的曝光效益，遠超於來港的租金及營運成本。現時工商舖租金仍低於高峰期，對新品牌而言是難得的進場窗口。“有人辭官歸故里，有人連夜趕科場”，從來都是零售行業的縮影。